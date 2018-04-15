Sergen Yalçın’dan Eto’o açıklaması
Antalyasporlu taraftarların Samuel Eto’o yaptığı protesto ile ilgili konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Ülke futbolu olarak bunları bir türlü aşamıyoruz. Bana göre Eto’o Antalyaspor’a çok hizmetler verdi. Burada çok başarılı oldu. Bu kadar tepki Eto’o gibi bir oyuncuya çok anlamsız. Bu kadar kariyeri bir oyuncuya bizim daha fazla sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum” dedi.
"ÜLKE FUTBOLU OLARAK BUNLARI BİR TÜRLÜ AŞAMIYORUZ"
Antalyasporlu taraftarların Samuel Eto'o yapılan protestoyla ilgili soru üzerine Sergen Yalçın "Ülke futbolu olarak bunları bir türlü aşamıyoruz. Bana göre Eto'o Antalyaspor'a çok hizmetler verdi. Burada çok başarılı oldu. Antalyaspor'un bu ligde kalmasında katkı sahibi oldu. Bu kadar tepki Eto'o gibi bir oyuncuya çok anlamsız. Bu kadar üst düzey futbol oynamış. Bu kadar kariyeri bir oyuncuya bizim daha fazla sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Rusya'dan Eto'o'yu çağırdılar. Dünya Kupası tanıtımı için Eto'o'yu kullanacaklarmış. Dün bize böyle bir bilgi geldi. Tüm dünya Eto'o bu kadar ilgi gösterip onu bu kadar yukarıda tutarken, bizim ülkemizde maalesef futbolda bu türlü şeylerin olması çok enteresan geliyor bana. Bırakın çocuklar sahaya çıksın, mücadelelerini yapsınlar. Bir kazansın, biri kaybetsin. Ama iş sahada bitsin. Bizim tek yapmak istediğimiz de bu" diyerek cevapladı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:00
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