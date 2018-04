Konyaspor'da hedef Antalyaspor

Avrupa'yı hedefleyen Sivasspor karşısında 5-0'lık galibiyetle hem ligde kalma adına moral bulan hem de farklı zaferle özgüven kazanan Konyaspor 'da takımının son golüne imza atan Volkan Şen Antalya maçının önemine değindi. 30 yaşındaki milli oyuncu, "Şöyle bir planlama yaptık; eğer yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. Antalyaspor maçı bizim açımızdan çok önemli. Özgüvenimiz de arttı. Sırada Antalya var. Kazanmaya gidiyoruz. İnşallah kazanacağız" dedi.Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın 'ın gelişiyle takımda çok önemli bir değişimin yaşandığını vurgulayan Şen, "Geldiği günden beri elinde sanki sihirli bir değnek varmış gibi, her futbolcuya o değnekle dokunmuş gibi. Takım arkadaşlarım çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Hocamızın istediklerini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.Konya Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, 3 haftada aldıkları 7 puanla nefes aldıklarını ve bu moralle Antalya'dan da 3 puanla dönecekleri iddiasında bulundu. Baydar, "Futbolcularımızın azmi, gücü ve mücadelesiyle son maçlarımızda kimileri için sürpriz ama bizim için doğal diyebileceğimiz sonuçlar elde edeceğiz. Kısacası inşallah ligde kalıp taraftarımızın yüzünü güldürürüz" diye konuştu.