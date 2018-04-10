Konyaspor'da hedef Antalyaspor
Ateş hattındaki yeşil-beyazlılarda 5-0’lık Sivas zaferinde attığı golle pay sahibi olan milli futbolcu, kritik Antalya maçı için, “Özgüvenimiz de arttı. Sırada Antalya var” dedi
SERGEN YALÇIN FARKI
Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelişiyle takımda çok önemli bir değişimin yaşandığını vurgulayan Şen, "Geldiği günden beri elinde sanki sihirli bir değnek varmış gibi, her futbolcuya o değnekle dokunmuş gibi. Takım arkadaşlarım çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Hocamızın istediklerini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.
'KİMİLERİNE SÜRPRİZ BİZE GÖRE DOĞAL'
Konya Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, 3 haftada aldıkları 7 puanla nefes aldıklarını ve bu moralle Antalya'dan da 3 puanla dönecekleri iddiasında bulundu. Baydar, "Futbolcularımızın azmi, gücü ve mücadelesiyle son maçlarımızda kimileri için sürpriz ama bizim için doğal diyebileceğimiz sonuçlar elde edeceğiz. Kısacası inşallah ligde kalıp taraftarımızın yüzünü güldürürüz" diye konuştu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:56
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Konyaspor'da hedef Antalyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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