Konyaspor'da hedef Antalyaspor – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'da hedef

    Konyaspor'da hedef Antalyaspor

    Ateş hattındaki yeşil-beyazlılarda 5-0’lık zaferinde attığı golle pay sahibi olan milli futbolcu, kritik maçı için, “Özgüvenimiz de arttı. Sırada Antalya var” dedi

    Avrupa'yı hedefleyen karşısında 5-0'lık galibiyetle hem ligde kalma adına moral bulan hem de farklı zaferle özgüven kazanan 'da takımının son golüne imza atan , maçının önemine değindi. 30 yaşındaki milli oyuncu, "Şöyle bir planlama yaptık; eğer yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. maçı bizim açımızdan çok önemli. Özgüvenimiz de arttı. Sırada Antalya var. Kazanmaya gidiyoruz. İnşallah kazanacağız" dedi.

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    Teknik direktörlüğe 'ın gelişiyle takımda çok önemli bir değişimin yaşandığını vurgulayan Şen, "Geldiği günden beri elinde sanki sihirli bir değnek varmış gibi, her futbolcuya o değnekle dokunmuş gibi. Takım arkadaşlarım çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Hocamızın istediklerini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

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    Konya Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, 3 haftada aldıkları 7 puanla nefes aldıklarını ve bu moralle Antalya'dan da 3 puanla dönecekleri iddiasında bulundu. Baydar, "Futbolcularımızın azmi, gücü ve mücadelesiyle son maçlarımızda kimileri için ama bizim için diyebileceğimiz sonuçlar elde edeceğiz. Kısacası inşallah ligde kalıp taraftarımızın yüzünü güldürürüz" diye konuştu.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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