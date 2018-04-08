Sergen Yalçın: "Ligde kalmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-0 yenen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, kalan haftalarda çıkışlarını sürdürerek ligde kalmak istediklerini söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Kazanmaya ihtiyaçlarının olduğu bir dönemde böyle bir skorun kendileri için iyi olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Hafta içi çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi inceledik. Bugün de oyuncularımızın konsantrasyonu çok iyiydi. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geldiğimiz günden bu yana oyuncularımız hem fiziksel hem de mental anlamda önemli aşamalar kaydettiler. Demir Grup Sivasspor müsabakası kazanmamız gereken bir maçtı. Karşılaşmayı 5-0 gibi güzel ve önemli bir skorla kazandık. İşimiz henüz bitmedi. Önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var. Sadece üzerimizdeki rakipleri yakaladık. Henüz rahatlamadık ve biten bir şey yok. İnşallah kalan haftalarda bu çıkışımızı devam ettiririz ve Atiker Konyaspor'u ligde tutarız."

Bir gazetecinin Sameul Eto'o'nun maçta gösterdiği performansa ilişkin sorusuna ise Sergen, "Eto'o ile ilgili bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Kalitesi her şeyi ortada. Bugün de kazanmamızda diğer oyuncularım gibi önemli bir katkı sağladı. Bu tür oyuncular kendilerini sahada gösteriyorlar. Geride kalan haftalarda Eto'o'nun takımımıza katkısı da yadsınamaz bir gerçek." şeklinde cevap verdi.

AYBABA: "BU SKOR BİZE YAKIŞMADI"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Futbolda kırılma anlarının olduğunu ancak bunu kendilerinin değerlendiremediğini anlatan Aybaba, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısında bir kaç tane net gol pozisyonuna girdik. Sonra yediğimiz 2 basit gol var. Futbol bu. Bizim gibi başarılı, kaliteli oyunculara sahip bir takımın daha dirençli durması lazımdı. Bugün sahada bir direnç problemi yaşadık. Kırmızı karttan sonrada yapacak bir şey kalmadı. Biz iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Bir maç kötü oynadık diye oyuncularımızı aşağılamanın eleştirmenin bir manası yok."

Ligde 6 karşılaşmaya daha çıkacaklarını ifade eden Aybaba, "Bunlara hazırlanacağız. Bu skor bize yakışmadı. Özellikle de ligin alt sıralarını ilgilendiren bir maçta bu kadar kolay teslim olmamalıydık." diye konuştu.