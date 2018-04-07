Varsa yoksa zafer
“Her maçta maksimum performans vermeye çalışacağız. Fikstür kolay gibi görünüyor. Ama her maça final gözüyle bakıp ona göre çıkacağız. Sivasspor’u eli boş göndereceğiz.”
'TARAFTARSIZ OYNAMAM'
Ara transferde birçok kulüpten teklif aldığını aktaran 31 yaşındaki santrfor, görkemli taraftarı nedeniyle Konya'yı tercih ettiğini vurguladı. Jahovic, "Konya'yı seçtim çünkü iki senedir Avrupa'ya gitmiş, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Hepsinden çok taraftar ve camiasının görkemli olması önemli etken oldu. Ben taraftarsız pek oynayamıyorum. Bundan mutlu olamıyorum" diye konuştu.
'ETO'O'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'
Jahovic, Konyaspor'a devre arasında birlikte geldiği ve foram rekabeti yaşadığı dünya yıldızı Eto'o'nun takıma çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Tecrübeli yıldız, "Eto'o ile aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Eto'o ile beraber oynarız ya da o benden önce çıkar, bunu bilemeyiz. Ama şunu belirtmem gerekiyor, çok pozitif bir arkadaşlığımız var. Eto'o, takımın çok önemli bir parçasıdır. Nasıl oynamamız gerektiğinden ne yapmamız gerektiğine kadar bize açıklamalarda bulunuyor. Tecrübelerinden faydalanmak hem benim hem de bütün takım için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
-
Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
-
Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
-
Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Varsa yoksa zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.