Varsa yoksa zafer

ETO'O'DAN

Ateş hattında final gibi maçlara çıkan Konya'da kritik Sivas randevusu öncesi takımın yıldız golcüsü Adis Jahovic, camiaya umut dağıttı. Devre arası Göztepe 'den gelen Makedon golcü, "Tehlikeli bölgede rakiplerimizden 3 puan gerideyiz. Gelecekte ne olur onu bilemem. Ancak kendim ve arkadaşlarım adına şundan kesinlikle eminim; her maçta maksimum performans vermeye çalışacağız. Fikstür kolay gibi görünüyor. Ama her maça final gözüyle bakıp ona göre çıkacağız. Ama her maça final gözüyle bakıp ona göre çıkacağız. Sivas'ı eli boş göndereceğiz" dedi.Ara transferde birçok kulüpten teklif aldığını aktaran 31 yaşındaki santrfor, görkemli taraftarı nedeniyle Konya'yı tercih ettiğini vurguladı. Jahovic, "Konya'yı seçtim çünkü iki senedir Avrupa'ya gitmiş, Süper Kupa ve Türkiye Kupası 'nı kazanmıştı. Hepsinden çok taraftar ve camiasının görkemli olması önemli etken oldu. Ben taraftarsız pek oynayamıyorum. Bundan mutlu olamıyorum" diye konuştu.Jahovic, Konyaspor 'a devre arasında birlikte geldiği ve foram rekabeti yaşadığı dünya yıldızı Eto 'o'nun takıma çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Tecrübeli yıldız, " Eto 'o ile aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Eto'o ile beraber oynarız ya da o benden önce çıkar, bunu bilemeyiz. Ama şunu belirtmem gerekiyor, çok pozitif bir arkadaşlığımız var. Eto'o, takımın çok önemli bir parçasıdır. Nasıl oynamamız gerektiğinden ne yapmamız gerektiğine kadar bize açıklamalarda bulunuyor. Tecrübelerinden faydalanmak hem benim hem de bütün takım için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.