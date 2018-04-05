Sivas’ı yenersek kontrol bizde – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ’ı yenersek kontrol bizde

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a>’ı yenersek kontrol bizde
    'u ağırlayacak ateş hattındaki 'da Ferhat Öztorun, Yiğido'yla yapacakları kritik maçın önemine değindi. 30 yaşındaki sol bek, "Evimizde Kayseri'yi yenmemiz, arkasından Osmanlı'ya yenilmememiz morallerimizi yerine getirdi. Son iki haftadır her şey yolunda gidiyor. İnşallah maçında da galip gelirsek her şey kontrolümüzde olacak" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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