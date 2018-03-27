Konyaspor tek yürek – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    tek yürek

    Konyaspor tek yürek

    1 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdüren oyuncuların, idmandaki neşeli halleri dikkat çekti.

    Ligin son maçında 'u 2-0 mağlup ederek nefes alan , gözünü Osmanlı'ya dikti. Ligde kalacaklarına inandığını dile getiren tecrübeli savunmacı Selim Ay, "Bu takım bulunduğu konumu hak etmiyor. Hep beraber el ele vererek kötü gidişata son vereceğiz. 'nin ardından Osmanlı'yı da devirerek çıkışımızı sürdüreceğiz" diyerek iddialı konuştu.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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