Adeta bir final
G.Saray karşısında umut veren bir futbol oynadıklarını vurgulayan Yılmaz, “9 haftada alınacak 27 puan var. Başlangıcı da Kayseri olacak. Adeta bir final oynayacağız” dedi
Ateş hattındaki Konyaspor, Pazar günü evinde oynayacağı kritik Kayserispor maçı için seferberlik ilan etti. Atatürk Stadı'nda düzenlenen "Şehitleri Anma ve Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Bisiklet Sürüşü" tanıtım toplantısına katılan Başkan Fatih Yılmaz, Kayserispor ile yapacakları karşılaşmanın kendileri için dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Ligde kalan 9 haftada alınacak 27 puan var. Bunun başlangıcı da Kayseri maçı olacak. Kayseri'yle adeta bir final oynayacağız. G.Saray maçı gösterdi ki, takımımız mücadele ettiği, koştuğu ve rakibiyle bire bir mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini gösterdi. Maçı şanssız şekilde kaybettik" dedi.
'SERGEN'E GÜVENİYORUZ'
Yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın'la düşme potasından çıkacaklarına inandıklarını belirten Yılmaz, "G.Saray maçı bize umut ve ışık verdi. Kayseri maçına da o umutla bakıyoruz. Sergen Yalçın, Türkiye'de bütün hocalar içerisinde en iyi çıkış yapabilen hocadır. En iyi motive eden hocalarımızdan biridir. Bunu da takımımıza yansıttığına inanıyorum" diye konuştu.
MAÇIN GELİRİ MEHMETÇİK'E
Konyaspor, kahraman ordumuza destek vermeye devam ediyor. Başkan Fatih Yılmaz maç günü şehitleri anmak için bisiklet organizasyonunun yapılacağını, Atiker Konyaspor-Kayserispor karşılaşmasının gelirinin de Mehmetçik'e bağışlanacağını söyledi. Yılmaz, "O gün bir kez daha, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek olacağız" ifadelerini kullandı.
Filipovic şoku!
Konya'da Petar Filipovic'ten gelen haber keyifleri kaçırdı. Y.Malatya maçında sakatlanan 27 yaşındaki Hırvat stoperin sol diz ön çapraz bağında kopma, dış menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olan tecrübeli futbolcunun sezonu kapattığı açıklandı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:00
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
Adeta bir final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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