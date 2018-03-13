‘Penaltıyı seyirci aldı’ – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    ‘Penaltıyı seyirci aldı’

    ‘Penaltıyı seyirci aldı’
    'a 2-1 kaybederek ateş hattında yara alan 'da Başkan Yardımcısı Ahmet , maçta verilen penaltıya tepki gösterdi. Baydar, "Biz bunları defalarca dile getirdik ama neredeyse olağan hale geldi. Geçmişte hakemlerden kaybettiğimiz birçok puan oldu. G.Saray maçında aleyhimize verilen penaltı da tamamen seyirci baskısı ile oldu" yorumunu yaptı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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