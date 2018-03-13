Konyaspor'da Filipovic sezonu kapattı
Atiker Konyaspor'un defans oyuncu Petar Filipovic'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Petar Filipovic'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.
Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Petar Filipovic'in Konya'da yapılan ilk kontrollerinde sol diz ön çapraz bağında kopma ve dış menisküsünde yırtık bulgusuna rastlandı ve sezonun kalan haftalarında forma giyemeyeceği belli oldu.
Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde ameliyat olmasına karar verildi ve Petar Filipovic'e Almanya'da önceki gün sol diz dış menisküs ön boynuz onarımı ve sol diz ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Bundan sonraki süreç kontrolümüz dahilinde geçecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Petar Filipovic yeni sezonda hazır olarak takımımıza dahil olacak" dedi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:33
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 4
Yorum
çok biliyosun! herşeyi doğru bilen çılgın! yine konuştu. Bu atmasyon-konuşmalar takım-taraftar-oyuncu-kimsenin tasvip ettiği açıklamalar değil.
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 15
Yorum
melo gibiler melo ve arkadaşları senol ,Q7.pepe,hasan ses ,Fatih terim,taliska ve bu tipler bu tip insanlar asla iyi hatırlanmayacaklar
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 15
Yorum
oynadığı takım Türkiyenin en büyük Takımı ve sizin oralara gelemeyeceğiz başarılar elde etti
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