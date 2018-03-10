Son 5 sezonun en kötü performansı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Son 5 sezonun en kötü performansı

    Son 5 sezonun en kötü performansı

    Spor Toto 'de 25. haftaya 21 puan ve averajla 16. sırada giren Atiker , bu performansıyla ligdeki son 5 sezonda en kötü dönemini yaşıyor

    'la ilk sınavına karşısında çıkacak , bu maçtan başarılı sonuç alıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kulüp başkan yardımcısı Baydar: " maçı evet zor bir maç olacak ama Atiker için zor ya da imkansız yoktur"

    Spor Toto 'de 21 puanla düşme hattında bulunan Atiker , 24 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgiyle, geçen sezonun çok gerisinde kaldı.

    Yeşil-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan bu yana Süper Lig'de kesintisiz mücadele ediyor.
    Son iki sezondur başarılı performansıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Konya temsilcisi, bu sezon ligde geride bıraktığı maçlarda hedeflediği başarıya ulaşamadı. Ligin 24 haftalık bölümünde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 21 puan toplayan ve 25. haftaya averajla 16. sırada giren yeşil-beyazlılar, geçen sezonun aynı döneminde 32 puan toplayarak 10. sırada yer almıştı.

    Geçen sezonu 9. sırada bitiren ve 'nı müzesine götüren , kadrosunda büyük değişikliklerle girdiği bu sezonun ilk yarısında bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Kulüp, sezon başında aldığı forvet oyuncularının tamamını göndermek zorunda kaldı.

    İkinci yarıda renklerine bağladığı yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendiren , buna rağmen çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet aldı, üçer de mağlubiyet ve beraberlik yaşadı. Bu sonuçlar üzerine, ligin 9. haftasından sonra takımın başına getirilen ile yollar ayrıldı.

    Sezon sonuna kadar anlaştığı 'la ilk sınavına yarın karşısında çıkacak , bu maçtan başarılı sonuç alıp alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

    Son 3 sezondur ürküten istatistik
    Son 3 sezonda 24. haftayı düşme hattında tamamlayan takımlar 'de kalmayı başaramadı.

    Ligde 2014-2015 sezonunda 24. haftayı ateş hattında geçen , ve Balıkesirspor, 34. hafta sonunda Spor Toto 1. Lig'e düştü.

    2015-2016 sezonunda ise aynı dönemi düşme hattında bitiren , Eskişehirspor ve sezon sonunda bir alt lige düşmekten kurtulamadı.

    Geçen sezonda ise ligde 24. haftayı son 3 sırada tamamlayan , Gaziantepspor ve Adanaspor ligden düşen takımlar oldu.

    Baydar: "Konyaspor için zor ya da imkansız yoktur"
    Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında hem hakem hataları hem de transfer edilen bazı oyuncuların takıma uyum sağlayamaması nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.

    ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Baydar, şunları kaydetti:

    "İkinci yarı takıma katılan arkadaşlarımız da uyum sürecini atlattı. İnşallah takımımız artık ligde hak ettiği yere doğru yükselişe geçecektir. En büyük görev futbolcularımıza düşüyor. Oyuncularımızın kalitesine inanıyoruz. Yeni hocamız 'ın da takıma büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Yarın oynayacağımız maçı evet zorlu bir maç olacak ama Atiker Konyaspor için 'zor' ya da 'imkansız' yoktur. Özellikle son dönemde oynadığımız ve kaybetmediğimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve maçlarında sergilediğimiz performansa ulaştığımız takdirde karşımızda kimse duramaz, diye düşünüyoruz. İnşallah Konyaspor'u güzel günler bekliyor."

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:53
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