Kaybedecek bir şeyimiz yok! – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kaybedecek bir şeyimiz yok!

    Kaybedecek bir şeyimiz yok!

    G.Saray’a karşı 5 maçta 1 kez yenilen genç çalıştırıcı, “G.Saray maçında pek kaybedebileceğimiz bir şey yok. Ama kazanacağımız çok şey var” diye camiayı umutlandırdı

    Ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren 'da 'in yerine getirilen 'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. İmza töreninde birlik beraberlik mesajı veren genç çalıştırıcı, kritik G.Saray maçı hakkında iddialı konuştu. Yalçın, "Kalan son 10 maç çok sıkıntılı. Herhangi bir kredi durumumuz yok. Bir an evvel işin içine girip ilk maçtan itibaren sonuç almamız gerekiyor. Bu oyuncu grubu buraları hak etmiyor. Daha yukarıları hak eden bir oyuncu grubumuz var" dedi. SAHADA kazanılır G.SARAY'IN çok iyi durumda olduğuna vurgu yapan 45 yaşındaki teknik adam, "Şu anda hem psikolojik olarak hem de oyun olarak çok üst düzey durumdalar. Ama hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Müsabakalar sahada kazanılır. O yüzden hafta sonuna kadar psikolojik olarak iyi hazırlanıp o maçtan ne alabiliriz onun planını yapacağız. G.Saray maçında pek kaybedebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum ama kazanacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Bu sıkıntılı dönemde taraftarlarına çok ihtiyaçları olduğunun da altını çizen Sergen Yalçın, "Takımın itici gücü olmaları lazım" ifadelerini kullandı.

    'ETO'O'NUN KALiTESİ ORTADA'
    Konya'da son haftalarda eleştirilen ve kaptan 'nın takımdan gönderilmesine sebep olduğu öne sürülen 'o'nun çok kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Herkesin el üzerinde tutması gereken bir oyuncu. Belli bir yaşa gelmiş futbolda son dönemine gelmiş kaliteli, karakterli bir oyuncu. Öyle bir oyuncunun takımda olması bir teknik adam için çok iyi" dedi.

    G.Saray'a karşı çıktığı 5 maçta sadece 'un başındayken 1 yenilgi alan Sergen Yalçın, , Gaziantep-spor ve yine Sivasspor'la 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaybedecek bir şeyimiz yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN