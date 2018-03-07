Kaybedecek bir şeyimiz yok!
G.Saray’a karşı 5 maçta 1 kez yenilen genç çalıştırıcı, “G.Saray maçında pek kaybedebileceğimiz bir şey yok. Ama kazanacağımız çok şey var” diye camiayı umutlandırdı
'ETO'O'NUN KALiTESİ ORTADA'
Konya'da son haftalarda eleştirilen ve kaptan Ali Çamdalı'nın takımdan gönderilmesine sebep olduğu öne sürülen Eto'o'nun çok kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Herkesin el üzerinde tutması gereken bir oyuncu. Belli bir yaşa gelmiş futbolda son dönemine gelmiş kaliteli, karakterli bir oyuncu. Öyle bir oyuncunun takımda olması bir teknik adam için çok iyi" dedi.
G.Saray'a karşı çıktığı 5 maçta sadece Sivasspor'un başındayken 1 yenilgi alan Sergen Yalçın, Kayserispor, Gaziantep-spor ve yine Sivasspor'la 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:53
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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