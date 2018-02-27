Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

    , Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan "core" çalışmasıyla başladığı belirtildi.

    Isınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan futbolcuların, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı bildirildi. Gençlerbirliği maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Mustapha Yatabare'nin ise takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:53
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