Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan "core" çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Isınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan futbolcuların, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı bildirildi. Gençlerbirliği maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Mustapha Yatabare'nin ise takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.



