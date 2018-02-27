Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan "core" çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Isınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan futbolcuların, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı bildirildi. Gençlerbirliği maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Mustapha Yatabare'nin ise takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:53
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Rodallega, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
Boş geçmeyiz Rodallega bir atarsa biz üç atarız 2 atarsa biz altı atarız hesabı ona göre yapsınlar
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 36
Yorum
sam Bence 3 hafta sonra evinde tv izlersin gider çapina gore bir takim çalistirirsin bulursan Alanya olabilir tam sana gore
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Vagner Love’a TEPKİ
Toplam 19
Yorum
Boş Transfer Vagner Efendi seni almakla hatamı ettik .Bence hata ettik Mahalle futbolcusundan farkın yok Şunu iyibil burası Beşiktaş Kadıköy karşıda kald
Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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