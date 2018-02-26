Konyaspor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor
Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:05
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 20
Yorum
Gurbetci Terbiyesiz,yillardir bu ülkede top oynuyorsun,o maci coluk cocuk izliyor ; yaziklar olsunnn
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Güneş istedi, Q7 parladı!
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR GEREKİRSE 7 KİŞİDE KALIRSIN GADDARCA FAUL YAPARSAN KARŞINDAKİ İNSAN.YA AYAGI KIRILSA AŞİL TENDONU KOPSA NE OLACAK Q7 EFENDİ BEŞİKTAŞ
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 3
Yorum
özcan Zaten maçta yorulmadılar kendi yarı sahamızı geçemedik neden ara versinler ki
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