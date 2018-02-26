Konyaspor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    , Malatyaspor maçına hazırlanıyor

    Konyaspor, Malatyaspor maçına hazırlanıyor

    Atiker , Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar iki günlük aranın ardından, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde karşılaşacağı Evkur maçı hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde gerçekleşen antrenman serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta 6'ya 2 ve koşu ile devam eden antrenman şut çalışması ile sona erdi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:05
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