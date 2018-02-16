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    16 Şubat 2018, Cuma
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    bıktık’

    ‘Sakatlıktan bıktık’
    Başkanı Yılmaz, sakatlıklara isyan ederek, "Takımlar bize karşı çok sert oynuyor. Traore gibi bir oyuncuyu sezon başında kaybettik. İkinci yarıda Yatabare'yi aldık. Onun da çenesi kırıldı. Oyuncu kaybetmekten bıktık artık" dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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