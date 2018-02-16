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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Konyaspor'dan Afrin Gazisine ziyaret

    Konyaspor'dan Afrin Gazisine ziyaret

    Başkanı , Başkan Yardımcısı , futbolcular ve , Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda Gazi olan ’i evinde ziyaret etti.

    olarak görev yaptığı operasyon esnasında yakınına füze düşmesi sonucu ağır yaralanarak tedavi için Konya'daki baba ocağına getirilen Gazi , daha önce de Elbab'da düzenlenen operasyona katılmış ve orada Gazilik unvanını almıştı. Çetin'e vatanı için kahramanca mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Başkan , "Vatanın, milletin bekası için orada önemli görevler yapıyorsunuz Allah sizlerden razı olsun. Konya şehri olarak, Kulübü olarak yöneticisiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla her zaman silahlı kuvvetlerimizin yanındayız" diye konuştu.

    Gazi Ahmet Çetin: "Beşiktaş maçından eliniz boş ayrılmayın"
    Ahmet Çetin, ziyaretlerinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı Başkan Fatih Yılmaz'a, Başkan Yardımcısı 'a ve futbolculara teşekkür ederken, "Diğer takımlar önemli değil bizim takımımız maç kaybettiğinde hazmedemiyorum. Babam da aynı şekilde sıkı bir Konyaspor taraftarı, hiçbir maçını kaçırmaz. Ben de eski stadyumda hiçbir maçı kaçırmazdım. Maçlara adam toplardım. Beşiktaş maçından da eliniz boş ayrılmayın, dualarım sizinle" dedi.

    "Videoyu izleyince takımımla gurur duydum"
    Atiker Konyaspor'lu futbolcuların ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in askerler için okuduğu duayı Afrin'deyken izlediklerini ve tüm askerlerin çok duygulandığını ve videonun onlar için bir moral olduğunu söyleyen Gazi Çetin, "Videoyu izlediğimde bir Konyalı olarak takımımla ve şehrimle gurur duydum. Silah arkadaşlarım da izlediler ve onlar da çok duygulandılar, hepimize büyük bir moral oldu" şeklinde konuştu.

    Futbolcular ve ise Gazi Ahmet Çetin'i iyileştikten sonra mutlaka bir maçta misafir etmek istediklerini söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Futbolcular daha sonra Ahmet Çetin'e üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı formayı hediye etti.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:22
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