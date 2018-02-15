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    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cesur oyun

    Cesur oyun

    olmayan esareti sahiplenir” diyen başarılı çalıştırıcı, “Akıllı ve cesur oyunu bir arada düşüneceğiz. maçında da aynı zihniyette olacağız” sözleriyle eski takımına meydan okudu

    Alanya deplasmanında kritik bir zafere imza atan ateş hattındaki , yarın evinde oynayacağı maçında da galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör , ligde 13 maçlarının daha bulunduğunu ve hepsinin birbirinden zor karşılaşmalar olacağını aktarıp, "Her puan çok kıymetli" dedi.

    COŞKULU KONYASPOR SÖZÜ
    Yeni transferler beklentileri karşılayabilecek düzeyde bir takım olduklarının altını çizen Şifo Mehmet, " olmayan esareti sahiplenir. Biz cesaretli oynamayı seven bir takımız. Özellikle kamuoyunun kafasında zor gol atan bir imajı vardı. Artık gol atmayı öğrendik. Bu oyuncularla daha çok gol atacağız. Onun için cesur oynamaktan çok, akıllı ve cesur oyunu bir arada düşüneceğiz. maçında da aynı zihniyette olacağız" diye iddiasını ortaya koydu. ÇOK etkili bir taraftar grubuna sahip olduklarını vurgulayan Özdilek, "Taraftarımız her zaman takım için itici güç oldu. Cuma günü verecekleri destekle hem kendileri hem de televizyondan izleyenler için keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. İnşallah destekleriyle 'yı coşkulu şekilde sahada görecekler" değerlendirmesinde bulundu.

    Eto'o takımı sahiplendi
    , yeni transferlerinin ligin kalbur üstü oyuncuları olduğunu söylerken, Eto'o'ya ayrı bir parantez açtı. Kamerunlu golcünün 35-40 gün idman yapmadan geldiğini hatırlatan Şifo Mehmet, "Eto'o için de kolay değil. Sakatlığı olmasına rağmen müthiş derecede takımı sahiplendi. Takım da onu sahiplendi. Yatabare, Orkan, , Jahovic ve Emrullah da aynı şekilde takımı sahiplendi, takım da onları. Toparlandıkları vakit katkı sağlayacaklardır. İştahlılar, iştahlı çalışıyorlar" yorumunu yaptı

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
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