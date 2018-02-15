Cesur oyun

Alanya deplasmanında kritik bir zafere imza atan ateş hattındaki Konyaspor, yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçında da galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, ligde 13 maçlarının daha bulunduğunu ve hepsinin birbirinden zor karşılaşmalar olacağını aktarıp, "Her puan çok kıymetli" dedi.

COŞKULU KONYASPOR SÖZÜ

Yeni transferler beklentileri karşılayabilecek düzeyde bir takım olduklarının altını çizen Şifo Mehmet, "Cesareti olmayan esareti sahiplenir. Biz cesaretli oynamayı seven bir takımız. Özellikle kamuoyunun kafasında zor gol atan bir Konya imajı vardı. Artık gol atmayı öğrendik. Bu oyuncularla daha çok gol atacağız. Onun için cesur oynamaktan çok, akıllı ve cesur oyunu bir arada düşüneceğiz. Beşiktaş maçında da aynı zihniyette olacağız" diye iddiasını ortaya koydu. ÇOK etkili bir taraftar grubuna sahip olduklarını vurgulayan Özdilek, "Taraftarımız her zaman takım için itici güç oldu. Cuma günü verecekleri destekle hem kendileri hem de televizyondan izleyenler için keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. İnşallah destekleriyle Konya'yı coşkulu şekilde sahada görecekler" değerlendirmesinde bulundu.



Eto'o takımı sahiplendi

Mehmet Özdilek, yeni transferlerinin ligin kalbur üstü oyuncuları olduğunu söylerken, Eto'o'ya ayrı bir parantez açtı. Kamerunlu golcünün 35-40 gün idman yapmadan geldiğini hatırlatan Şifo Mehmet, "Eto'o için de kolay değil. Sakatlığı olmasına rağmen müthiş derecede takımı sahiplendi. Takım da onu sahiplendi. Yatabare, Orkan, Volkan Şen, Jahovic ve Emrullah da aynı şekilde takımı sahiplendi, takım da onları. Toparlandıkları vakit katkı sağlayacaklardır. İştahlılar, iştahlı çalışıyorlar" yorumunu yaptı