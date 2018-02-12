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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da şov

    <a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a>'da <a href="/index/serkan?id=ec93b33d-dc25-4f5a-a341-fe3c0114e220" class="" rel="tag">Serkan</a> şov

    Ateş hattındaki , 26 dakika 10 kişi oynadığı, Alanya’nın 35 şut çekip, penaltı kaçırdığı maçı kalecisiyle kazandı

    , Alanya deplasmanında kaleci 'ın devleştiği kritik maçta, çok önemli bir zafer kazandı. Alanya, ilk 20 dakikada Fernandes ve Emre'yle net fırsatları kullanamadı. 19'da Jahovic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Eto'o gole çevirdi: 0-1. 24'te yeni transfer Douglas eşitliği getirdi. 40'ta Ömer Ali, iki kişi çalımlayıp ceza sahası dışından müthiş vurdu: 1-2. 45+2'de bu sefer Alanya penaltı kazandı. Ancak Emre'nin vuruşunu çeldi. 'da Moke, 64'te kırmızı gördü. Villafanez, Welinton, Wanderson, Fernandes ve Douglas'la gol kaçırma yarışına giren ekibi, üst üste 2. yenilgisini alırken, yeşil-beyazlılar 5 maç sonra kazanıp düşme potasında nefes aldı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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