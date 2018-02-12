CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’o siftah yaptı

    Eto’o siftah yaptı
    'un 'dan yıldız transferi Samuel 'o, yeni takımında kupada G.Saray karşılaşmasından sonra 2. maçında siftah yaptı. Yeşil-beyazlıları penaltıdan öne geçiren Kamerunlu yıldız, ligde gol sayısını da 7'ye yükseltti.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eto’o siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN