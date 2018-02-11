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    11 Şubat 2018, Pazar
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    4. hakemine tepki gösterdi!

    Fırat Aydınus 4. hakemine tepki gösterdi!

    Atiker Konyaspor'un Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maça, hakem Fırat Aydınus'un 4. hakemiyle yaşadığı tartışma damga vurdu.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:55
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