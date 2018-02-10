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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Bambaşka

    Bambaşka <a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a>

    Ligde ateş hattındaki yeşil-beyazlılar Eto’o’lu, Jahovicli, Orkanlı kadrosuyla Alanya’ya bilendi. Yönetim, “Ligde herkes bambaşka bir izleyecek” diye camiaya söz verdi

    'nda çeyrek finalde G.Saray'a elenen A., gözünü 'e çevirdi. Ligde 17 puanla 17. sırada düşmeme mücadelesi veren yeşil-beyazlılar, yarın Alanya'da çok kritik bir maça çıkacak. 5 maçtır galibiyete hasret kalan 'da tek yürek olan camia kenetlendi ve Alanya'dan gelecek güzel haberlerin hayalini kurmaya başladı.

    'PUAN ALAMAYACAKLAR'
    Şehri umutlandıran açıklamalar yapan yeşil-beyazlı yönetim, bundan sonra herkesin bambaşka bir izleyeceği sözünü verdi. Yönetici Ahmet Baydar, "Bundan böyle herkes bambaşka bir izleyecek. Skoru direkt etkileyen hakem hataları olmadığı sürece kolay kolay hiçbir takım Konyaspor'dan puan alamayacak. Takımımız ikinci yarının en çok konuşulan ekibi olacak. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, taraftarımıza ve camiamıza güveniyoruz. maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

    Bütün golcüleriyle yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, devre arasında Göztepe'den krallık yarışındaki Jahovic ve Antalya'dan Samuel Eto'o'yu kadrosuna katarak şov yapmıştı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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