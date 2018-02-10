Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde G.Saray'a elenen A.Konyaspor, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Ligde 17 puanla 17. sırada düşmeme mücadelesi veren yeşil-beyazlılar, yarın Alanya'da çok kritik bir maça çıkacak. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Konya'da tek yürek olan camia kenetlendi ve Alanya'dan gelecek güzel haberlerin hayalini kurmaya başladı.



'PUAN ALAMAYACAKLAR'

Şehri umutlandıran açıklamalar yapan yeşil-beyazlı yönetim, bundan sonra herkesin bambaşka bir Konya izleyeceği sözünü verdi. Yönetici Ahmet Baydar, "Bundan böyle herkes bambaşka bir Konyaspor izleyecek. Skoru direkt etkileyen hakem hataları olmadığı sürece kolay kolay hiçbir takım Konyaspor'dan puan alamayacak. Takımımız ikinci yarının en çok konuşulan ekibi olacak. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, taraftarımıza ve camiamıza güveniyoruz. Alanyaspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.



Bütün golcüleriyle yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, devre arasında Göztepe'den krallık yarışındaki Jahovic ve Antalya'dan Samuel Eto'o'yu kadrosuna katarak şov yapmıştı.