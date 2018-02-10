Bambaşka Konya
Ligde ateş hattındaki yeşil-beyazlılar Eto’o’lu, Jahovicli, Orkanlı kadrosuyla Alanya’ya bilendi. Yönetim, “Ligde herkes bambaşka bir Konya izleyecek” diye camiaya söz verdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde G.Saray'a elenen A.Konyaspor, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Ligde 17 puanla 17. sırada düşmeme mücadelesi veren yeşil-beyazlılar, yarın Alanya'da çok kritik bir maça çıkacak. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Konya'da tek yürek olan camia kenetlendi ve Alanya'dan gelecek güzel haberlerin hayalini kurmaya başladı.
'PUAN ALAMAYACAKLAR'
Şehri umutlandıran açıklamalar yapan yeşil-beyazlı yönetim, bundan sonra herkesin bambaşka bir Konya izleyeceği sözünü verdi. Yönetici Ahmet Baydar, "Bundan böyle herkes bambaşka bir Konyaspor izleyecek. Skoru direkt etkileyen hakem hataları olmadığı sürece kolay kolay hiçbir takım Konyaspor'dan puan alamayacak. Takımımız ikinci yarının en çok konuşulan ekibi olacak. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, taraftarımıza ve camiamıza güveniyoruz. Alanyaspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
Bütün golcüleriyle yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, devre arasında Göztepe'den krallık yarışındaki Jahovic ve Antalya'dan Samuel Eto'o'yu kadrosuna katarak şov yapmıştı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:32
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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