Son şampiyonun kupa üzüntüsü

Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Atiker Konyaspor, bu sezon Galatasaray karşısında çeyrek finalde elendi. İlk maçta konuk ettiği rakibiyle 2-2 berabere kalan Konya ekibi, ikinci maçta deplasmanda 4-1 yenilerek kupa mücadelesinin dışında kaldı.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Maalesef istediğimiz olmadı, kupadan elendik. Türkiye Kupası'nı inşallah seneye ikinci kez Konya'ya getirmek bize nasip olur. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Ligde çok kritik bir hatta bulunuyoruz. İnşallah devre arasında yaptığımız takviyelerle kritik bölgeden çıkarak takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız. Konyaspor, bütün fiziksel ve psikolojik baskılara rağmen ligde kalmayı başaracaktır. Taraftarlarımız müsterih olsun. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah Konyaspor için güzel günler Alanyaspor maçıyla birlikte başlayacaktır."

- "Süper Lig'de herkes bambaşka bir Atiker Konyaspor izleyecek"

Baydar, Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 hedefi için mücadele edeceklerini belirtti.

Ligdeki hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışacaklarını vurgulayan Ahmet Baydar, şunları kaydetti:

"Kupayı tekrar Konya'ya getirmek isterdik olmadı ama dün dünde kaldı, artık bir sonraki maçımıza odaklanmış durumdayız. Kupa macerası bitti. Artık Atiker Konyaspor kupada yok. Bundan sonra Süper Lig'de herkes bambaşka bir Atiker Konyaspor izleyecek. Skoru direkt etkileyen hakem hataları olmadığı sürece kolay kolay hiçbir takım Atiker Konyaspor'dan puan alamayacak. Bu sene bizim için asıl önemli olan ligde hak ettiğimiz sırada, yani ilk 10 içinde yer alabilmektir."