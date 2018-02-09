“Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek”
Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanş karşılaşmasını değerlendiren Ahmet Baydar, sezon başından beri karşılaştıkları garip olaylar silsilesinin şu an bulundukları durumun birinci sorumlusu olduğunu söyledi. Baydar, "Bu dönem içinde statüler değiştirildi, dünya tarihinde görülmemiş hakem hatalarının yanı sıra, iki farklı forvet oyuncumuzun hastanelik edilmesine rağmen bu fiili gerçekleştiren futbolcuların da sahada kaldığına şahit olduk. Artık Atiker Konyaspor kupada yok. Herkes derin bir nefes alabilir. Böylelikle seneye statü değişikliğine de ihtiyaç kalmamış oldu. Öte yandan bundan böyle Süper Lig'de herkes bambaşka bir Atiker Konyaspor izleyecek. Skoru direkt etkileyen hakem hataları olmadığı sürece kolay kolay hiçbir takım Atiker Konyaspor'dan puan alamayacak. Takımımız ikinci yarının en çok konuşulan ekibi olacak. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, taraftarımıza ve camiamıza güveniyoruz. Alanyaspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:08
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Japon başkonsolos Ehara'dan G.Saray'a ziyaret
Toplam 2
Yorum
gs haklisin kardes,biz yok etmek onlar degerlerine sahip cikarak yasiyorlar,biz her seyi kaybediyoruz oysa daha ioo yasina basmadik cok yazik
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Gomis satıldı!
Toplam 17
Yorum
GSli Yazin satilabilir bence! Adamin 1-2 senesi kalmis zaten cok yavas kaliyor.
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Kartal, Avrupa devlerini solladı
Toplam 7
Yorum
Hamit Para basanin dünya kadar borcumu olur sizde amada abardiyorsunuz
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