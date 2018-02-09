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    09 Şubat 2018, Cuma
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    “Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek”

    “Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek”
    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Geçen senenin kupa şampiyonu olup seri başı olamayan takımı Atiker Konyaspor kupaya veda etti. Böylelikle birçok kesim de rahatlamış oldu. Bundan böyle tek hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek olacak" dedi.
    ile oynanan (ZTK) çeyrek final rövanş karşılaşmasını değerlendiren Ahmet Baydar, sezon başından beri karşılaştıkları garip olaylar silsilesinin şu an bulundukları durumun birinci sorumlusu olduğunu söyledi. Baydar, "Bu dönem içinde statüler değiştirildi, dünya tarihinde görülmemiş hakem hatalarının yanı sıra, iki farklı forvet oyuncumuzun hastanelik edilmesine rağmen bu fiili gerçekleştiren futbolcuların da sahada kaldığına şahit olduk. Artık Atiker Konyaspor kupada yok. Herkes derin bir nefes alabilir. Böylelikle seneye statü değişikliğine de ihtiyaç kalmamış oldu. Öte yandan bundan böyle 'de herkes bambaşka bir Atiker Konyaspor izleyecek. Skoru direkt etkileyen hakem hataları olmadığı sürece kolay kolay hiçbir takım Atiker Konyaspor'dan puan alamayacak. Takımımız ikinci yarının en çok konuşulan ekibi olacak. Futbolcularımıza, teknik heyetimize, taraftarımıza ve camiamıza güveniyoruz. maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:08
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