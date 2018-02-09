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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Eto’o boş geçmedi

    Eto’o boş geçmedi
    'un ara transferde 'dan kadrosuna kattığı Samuel Eto'o, önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı. İlk 11'de forma giyen oyuncu bu kez Galatasaray'a gol atamadı belki ama Fofana'nın attığı golün pasını verdi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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