Şifo sabırsız

En çok pozisyon üreten takımlardan biri olduklarını belirten Konya Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Jahovic ve Eto’o’ ikilisi için sabırsızlanıyor

Lider Başakşehir'i, Orkan'ın uzatmalarda direkten dönen topuyla elinden kaçıran Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, sabırsızlıkla yeni transferlerin 11'e girmesini bekliyor. Şifo Mehmet, "Jahovic ve Eto'o çok iyi oyuncular. Volkan da aynı şekilde. Jahovic onlara göre biraz daha hazır. Eto'o' da sakatlık geçirmiş ve oynamak istiyor. Volkan da aynı şekilde yeniden forma istiyor. Orkan çalışarak kendisini çok yukarı taşımış bir oyuncu. Bazı maçlarda bize çok büyük katkı sağlayacak. Üçüncü bölgede en çok pozisyon üreten üçüncü ya da dördüncü takımız. Jahovic ve Eto'o için pozisyonları bitirmek de onların ustalığı" dedi.