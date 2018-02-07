Eto'o transferi en çok onu üzdü

Minik Ayaz, 22 Mart 2017'de amcasıyla antrenman izlemek için geldiği Antalyaspor tesislerinde, Kamerunlu futbolcu Eto'oyu daha yakından görebilmek için "Eto'o" diye bağırırken AA objektiflerine yansımıştı. Atiker Konyaspor'la 31 Ocak'ta 2,5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcu Eto'o'nun transfer haberi, minik hayranı Ayaz'ı derinden üzdü.

Taraftarı olduğu Antalyaspor'a desteğini sürdüren ve amcası Serkan Para ile iç saha maçlarını kaçırmayan Ayaz'ın gözü Eto'o'yu arıyor. Ligin 20. haftasında Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçında da tribünde yerini alan Ayaz'a amcası Serkan Para'nın, Eto'o'nun artık Antalyaspor'da oynamayacağını söylediği o anları yine AA muhabiri görüntüledi.

Ayaz, amcasının "Eto'o'yu özleyecek miyiz?" sorusuna "Evet." yanıtını verdi. Minik Antalyasporlu, yakından göremeyecek oluşuna çok üzüldüğünü belirttiği Eto'o'ya, yeni takımında başarı dilemeyi de ihmal etmedi.

Minik Ayaz, yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun Antalyaspor'dan gitmesini istemediğini dile getirerek, "Eto'o'nun Antalyaspor'dan ayrılmasına çok üzüldüm. Eto'o'yu özleyeceğim." dedi. Ayaz, Eto'o'nun ardından takımdaki yeni gözdesinin ise Danilo olduğunu söyledi.

"DÜNYA YILDIZINI KAYBETTİK"

Serkan Para da yeğeninin, Eto'o'nun Antalyaspor'dan ayrıldığını duyunca çok üzüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Eto'o'nun gitmesi hepimizi üzdü, gitmesini istemezdik. Artık, yolumuza Eto'o olmadan devam edeceğiz, bir dünya yıldızını kaybettik. Eto'o ile Ayaz'ın buluşması güzeldi. Sonradan televizyondan izledik. Bize iyi bir anı kaldı. Antalyaspor'un bütün maçlarına geliyoruz. Kombinemiz var. Ayaz'ın futbol sevgisi bir başka. Antalyaspor'daki futbolcuları hemen hemen tanıyor. Zaman zaman takımımızın antrenmanlarını da izliyoruz. Ayaz, Eto'o'yu her Antalyaspor maçında görmek istiyordu. Antalyaspor'un maçlarında Eto'o forma giydiği zaman dikkatlice kendisini izler ve onu desteklerdi. Bundan sonra Eto'o'yu Antalyaspor formasıyla sahalarda göremeyeceğiz belki ama kendisini Süper Lig'de takip etmeyi sürdüreceğiz. Eto'o'nun Antalyaspor'a katkısı büyük. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında, Antalyaspor'umuza da Süper Lig'de başarılar diliyorum. Eto'o'yu özleyeceğiz. Gözlerimiz Eto'o'yu arayacak."

Para, Ayaz'ın başka takım tutmadığını, gerçek bir Antalyasporlu olduğunu belirtti.



AYAZ'IN ANTRENMAN ANILARI

Kırmızı-beyazlıların antrenmanlarını, maçlarını amcasıyla izleyen, Antalyaspor'un maskotu haline gelen Ayaz Para, idmanların ilgi çekici ismi oldu.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 22 Mart 2017'de Antalyaspor antrenmanında, amcasına heyecanla "Eto'o geliyor Eto'o." diyerek, 36 yaşındaki yıldız futbolcuya ismiyle birçok kez seslenen Ayaz, tecrübeli oyuncuya sevgi gösterisinde bulunmuştu. Eto'o da minik taraftara el sallayıp karşılık vermişti.

Antalyaspor'da forma giydiği 2,5 sezonda 44 gol atarak kırmızı-beyazlı kulübün en golcü oyuncusu olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin de fahri hemşehrilik unvanı verdiği Eto'o, 5 Nisan 2017'deki antrenmanda saha kenarından tezahüratta bulunan Ayaz'ı kucağına alıp sevmiş, üzerinden çıkardığı formasını ona hediye etmişti.

Antalyasporlu Yekta Kurtuluş'un 12 Nisan 2017'deki antrenmanda koşu sırasında kucağında taşıdığı Ayaz, futbolcunun kucağından inince bir süre onlara eşlik etmişti. Ayaz, sahadan çıkmak isterken amcasını gözden kaybedince ağlamaya başlamış, amcasının yanına gelmesinin ardından o dönemde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay, minik taraftarı "Burada seni bırakmayız, korkma." sözleriyle sakinleştirmişti.