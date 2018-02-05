Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Orkan, "Bana sorarsanız çok iyi oynadık. Golü geç bulduk ama hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben o vuruşu kendime yakıştıramadım, gol atmalıydım. umarım bir sonrakinde atarım." dedi.

Kullandığı serbest vuruş stiliyle ilgili de açıklama yapan Orkan; ''Her idmandan sonra çalışıyorum. Bu golü atmam lazımdı. Vuruş tekniğim, benim tekniğim ama farklı pozisyonlarda nereye atacağımı bana Quaresma söyledi. Bana böyle bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.







