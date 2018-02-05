Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Süper Lig’in 20.haftasında Atiker Konyaspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. 90+3'te genç oyuncunun serbest vuruşu direkten döndü ve Orkan gözyaşlarına hakim olamadı
Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Orkan, "Bana sorarsanız çok iyi oynadık. Golü geç bulduk ama hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben o vuruşu kendime yakıştıramadım, gol atmalıydım. umarım bir sonrakinde atarım." dedi.
Kullandığı serbest vuruş stiliyle ilgili de açıklama yapan Orkan; ''Her idmandan sonra çalışıyorum. Bu golü atmam lazımdı. Vuruş tekniğim, benim tekniğim ama farklı pozisyonlarda nereye atacağımı bana Quaresma söyledi. Bana böyle bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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