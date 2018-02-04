Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Süper Lig’in 20.haftasında Atiker Konyaspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. 90+3'te genç oyuncunun serbest vuruşu direkten döndü ve Orkan gözyaşlarına hakim olamadı
Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Orkan, "Bana sorarsanız çok iyi oynadık. Golü geç bulduk ama hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben o vuruşu kendime yakıştıramadım, gol atmalıydım. umarım bir sonrakinde atarım." dedi.
Kullandığı serbest vuruş stiliyle ilgili de açıklama yapan Orkan; ''Her idmandan sonra çalışıyorum. Bu golü atmam lazımdı. Vuruş tekniğim, benim tekniğim ama farklı pozisyonlarda nereye atacağımı bana Quaresma söyledi. Bana böyle bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:40
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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