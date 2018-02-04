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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...

    Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...

    ’in 20.haftasında ile 1-1 berabere kaldı. 90+3'te genç oyuncunun serbest vuruşu direkten döndü ve Orkan gözyaşlarına hakim olamadı

    Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Orkan, "Bana sorarsanız çok iyi oynadık. Golü geç bulduk ama hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben o vuruşu kendime yakıştıramadım, gol atmalıydım. umarım bir sonrakinde atarım." dedi.

    Kullandığı serbest vuruş stiliyle ilgili de açıklama yapan Orkan; ''Her idmandan sonra çalışıyorum. Bu golü atmam lazımdı. Vuruş tekniğim, benim tekniğim ama farklı pozisyonlarda nereye atacağımı bana Quaresma söyledi. Bana böyle bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:40
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