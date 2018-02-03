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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Jahovic etkisi

    Jahovic etkisi

    Kupada Aslan karşısında kulübeden gelip ağları sarsan 30 yaşındaki golcü, yeşil-beyazlıların gol sorununa Eto’o’yla çare olacaklarının sinyalini verdi. Jahovic, “Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim” dedi

    'un bomba transferleri Samuel Eto'o- Adis Jahovic ikilisinden Göztepe'de ilk yarıda attığı 14 golle dikkatleri üzerine çeken Makedon golcü, kupada G.Saray karşısında yedek başladı; Kamerunlu yıldız ise tribündeydi. İkinci yarıda oyuna giren ve uzatmalarda attığı golle Aslan karşısında beraberliği sağlayan 30 yaşındaki santrfor, yeşil-beyazlıların gol sorununa çare olacağının sinyallerini daha ilk karşılaşmada verdi. Golle siftah yapan Jahovic, Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren takımını ve camiayı umutlandırdı.

    DESTEK ÇAĞRISI YAPTI
    İlk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Öncelikle bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. G.Saray gibi bir takıma karşı oynadık ve ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum. Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim" diye yine gol sözü verdi. Jahovic, taraftarların da desteğine hayran kaldığını vurgulayıp, bu destek sürdükçe tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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