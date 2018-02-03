Jahovic etkisi
Kupada Aslan karşısında kulübeden gelip ağları sarsan 30 yaşındaki golcü, yeşil-beyazlıların gol sorununa Eto’o’yla çare olacaklarının sinyalini verdi. Jahovic, “Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim” dedi
DESTEK ÇAĞRISI YAPTI
İlk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli golcü, "Öncelikle bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. G.Saray gibi bir takıma karşı oynadık ve ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum. Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim" diye yine gol sözü verdi. Jahovic, taraftarların da desteğine hayran kaldığını vurgulayıp, bu destek sürdükçe tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:33
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
Jahovic etkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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