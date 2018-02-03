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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ‘İz bırakmaya geldim’

    ‘İz bırakmaya geldim’

    'un 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı için imza töreni düzenlendi. İkinci Başkan Zekeriya Mızrak'ın katıldığı törende konuşan milli futbolcu, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Konyaspor çok iyi bir camia. Gerek şehriyle gerek stadıyla gerekse taraftarıyla. Bugünden sonra bu kısa dönemde sadece futboluma odaklanarak, Konyaspor'un başarısına katkı yapmak istiyorum. Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum" dedi.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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