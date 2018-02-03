‘İz bırakmaya geldim’
Konyaspor'un Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Volkan Şen için imza töreni düzenlendi. İkinci Başkan Zekeriya Mızrak'ın katıldığı törende konuşan milli futbolcu, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Konyaspor çok iyi bir camia. Gerek şehriyle gerek stadıyla gerekse taraftarıyla. Bugünden sonra bu kısa dönemde sadece futboluma odaklanarak, Konyaspor'un başarısına katkı yapmak istiyorum. Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum" dedi.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:37
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
‘İz bırakmaya geldim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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