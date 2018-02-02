Volkan Şen imzaladı: İşte forma numarası
Atiker Konyaspor, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı milli futbolcu Volkan Şen için imza töreni düzenledi.
Şen: "Tek düşüncem Konyaspor'un başarısına katkı sağlamak"
Atiker Konyaspor'a geldiği için son derece doğru bir karar verdiğini ifade eden Volkan Şen, tek düşüncesinin takımın başarısına katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Volkan Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Ben burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kararı verirken hiç zorlanmadım, bugün de buraya geldiğimde doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Konyaspor çok iyi bir camia. Gerek şehriyle gerek stadıyla gerekse taraftarıyla. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugünden sonra bu kısa dönemde sadece futboluma odaklanarak, Konyaspor'un başarısına katkı yapmak istiyorum. Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum. Konyaspor gerçekten kadro olarak da şehir olarak da camia ve taraftar olarak da çok iyi bir takım. Umarım hem benim için hem kulübüm için hayırlı olur. Hocamla da konuşma fırsatım oldu çok güzel bir sohbet geçti. Benden beklentilerini, isteklerini söyledi. Dediğim gibi, tek düşüncem Konyaspor'un başarısına katkı yapmak, güzel işler yapmak. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak iyi işler yapmak istiyorum."
Volkan Şen, yeşil beyazlı takımda 14 numaralı formayı giyecek.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:16
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Kalkavan atandı
Toplam 3
Yorum
çalışıyorlar Oynadığınız çağ dışı futbolla tüm kupaları hak ediyorsunuz.Hakemler müthiş futbolunuzun önünü kesiyor.Çok iyisiniz o yüzden sizi durdurmaya
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 5
Yorum
OĞUZHAN Aynı başarının gölgesi bile olmayanlar yanımızda olmazlar tabi, her sene FİNAL FOUR gidemeyenleri bekleriz Sırbistan Belgrad' a ORADAYIZ
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 22
Yorum
sınan kemal bey ayıptır bu çocuğun yaptığı başarıları kötülüyorsun o gollerı hakemlermı attırdı sampıyonlar lıgınde ayıptır
Volkan Şen imzaladı: İşte forma numarası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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