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    02 Şubat 2018, Cuma
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    'ten ilk gol yorumu

    Adis Jahovic'ten ilk gol yorumu

    Atiker 'un yeni transferi , çıktığı ilk maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

    Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden , 2-1 geriye düştüğü maçta beraberlik golünü yeni transferi ile müsabakanın son dakikalarında elde etti. Konyaspor'un internet sitesine açıklamalarda bulunan Jahovic, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ve bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi bir takıma karşı oynadık ve ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum. Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim. Taraftarlarımız muhteşemdi, tekrar teşekkür ediyorum bizi desteklemeye geldikleri için onlar bizim sahadaki 12. oyuncumuz. Onlar bizi böyle desteklemeye devam ettikçe biz de onları mutlu etmek için her maçta kendi adıma ve bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:30
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