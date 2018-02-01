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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Konyaspor ara transferin yıldızı oldu

    Konyaspor ara transferin yıldızı oldu

    , ara döneminde yıldız oyuncular Samuel Eto'o, , Adis Jahovic, Orkan Çınar ve Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlayarak, tüm takımları geri bıraktı. Yeşil- beyazlı kulüp 5 transfer için yaklaşık 5,5 milyon Euro para harcayacak.

    2015-2016 sezonunda ligi 3'üncü sırada bitererek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa ligine katılmayı başaran , geçtiğimiz yıl ve müzesine götürerek yeniden UEFA Avrupa ligine katıldı. Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasının ardından sezona ile başlayan yeşil beyazlı ekip, ligin ilk yarısında istediği başarıyı yakalayamayınca, yoluna teknik direktör ile devam etti.

    Ara dönemini iyi şekilde tamamlamaya çalışan yeşil- beyazlı ekip, Antalyaspor'dan Eto'o'yu, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl, Trabzonspor'dan 'i, sezon sonuna kadar, Kardemir Karabükspor'dan Yatabare'yi 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıl ve Göztespor'dan Jahovic'i de 1 yıllığı opsiyonlu 3.5 yıllığına bonservisleriyle birlikte transfer etti. Orkan Çınar'da sezon sonuna kadar 'dan kiraladı.

    5,5 MİLLON EURO PARA HARCAYACAK
    Transfer için yaklaşık 5.5 milyon Euro para harcayak olan yeşil beyazlı ekibin, Eto'o'yı bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro, Yatabare ve Jahovic için yine bonuslarla birilkte yıllık yaklaşık 1 milyon 250 Euro, Orkan Çınar'a sezon sonuna kadar 400 bin Euro, Volkan Şen'e de 50 bin Euro peşin olmak üzere maç başı 20 bin Euro ödemeye yapacağı öğrenildi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:21
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