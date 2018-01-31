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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Eto'o: "Bir heyecana ihtiyacım vardı"

    Eto'o: "Bir heyecana ihtiyacım vardı"

    , Antalyaspor'dan transfer ettiği 'ya imza attırdı. İmza töreninde konuşan Eto'o, "Kariyerimin sonunda bu heyecana ihtiyacım vardı" dedi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:34
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