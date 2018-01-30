Eto'o Atiker Konayspor'da!

Dün akşam saatlerinde Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'ın pürüzler nedeniyle transfer görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladığı Samuel Eto'o'yla bugün her konuda anlaşmaya varıldı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...