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    30 Ocak 2018, Salı
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    Eto'o Atiker Konayspor'da!

    Eto'o Atiker Konayspor'da!

    Samuel Eto'o ile dün yapılan görüşmeden sonuç alamayan bu sabah transfer için tekrarr harekete geçti ve Kamerunlu golcüyle anlaşmaya vardı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...

    Dün akşam saatlerinde Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'ın pürüzler nedeniyle transfer görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladığı Samuel Eto'o'yla bugün her konuda anlaşmaya varıldı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:34
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