Eto'o Atiker Konayspor'da!
Samuel Eto'o ile dün yapılan görüşmeden sonuç alamayan Atiker Konyaspor bu sabah transfer için tekrarr harekete geçti ve Kamerunlu golcüyle anlaşmaya vardı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...
Dün akşam saatlerinde Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar'ın pürüzler nedeniyle transfer görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladığı Samuel Eto'o'yla bugün her konuda anlaşmaya varıldı. Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak...
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:34
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Can Bartu: Yanından geçemezler!
Toplam 9
Yorum
yunus can 29 İsmail, H.Ali ve Alper aynı anda sahada , daha ne bekliyoruz. 1 puan piyango gibi bence.
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Eto'o sürprizi
Toplam 16
Yorum
öğretici eto boşta ! imza parası da yok ! yaşından dolayı kulübede oturmayı da sorun etmez artık ! sıkıştığın anda hücum gücün artar !
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Ozan Tufan neden kadro dışı?
Toplam 10
Yorum
yavuz teknlk dlrektğr taktik verlnce yapmazsan kovulursun.FByide mumla ararsin ozan hocamız haklı bence......
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