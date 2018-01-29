Transfer bombası patladı!
Eto'o'yu transfer edeceği konuşulan Atiker Konyaspor'dan beklenmedik hamle: Jahovic'le anlaşıldı!
Transferin son günlerine yaklaşılırken Atiker Konyaspor'dan bomba bir hamle geldi. İddiaya göre yeşil-beyazlı ekip, sezonun flaş takımı Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'le anlaşmaya vardı. Süper Lig'in ilk yarısında 14 kez fileleri havalandıran Makedon oyuncuya yıllak 1 milyon Euro verileceği gelen bilgiler arasında.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:07
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RY ANTALYASPOR ETO'O YU SATMAKLA KÜME DÜŞMEYİ KABULLENMİŞ KOMBİNELERİ İADE EDİN BİZ ETO'O VAR DİYE ALDIK
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