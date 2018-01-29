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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Transfer bombası patladı!

    Transfer bombası patladı!

    Eto'o'yu transfer edeceği konuşulan 'dan beklenmedik hamle: Jahovic'le anlaşıldı!

    Transferin son günlerine yaklaşılırken 'dan bomba bir hamle geldi. İddiaya göre yeşil-beyazlı ekip, sezonun flaş takımı 'nin golcüsü 'le anlaşmaya vardı. Süper Lig'in ilk yarısında 14 kez fileleri havalandıran Makedon oyuncuya yıllak 1 milyon Euro verileceği gelen bilgiler arasında.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:07
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