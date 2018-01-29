Transfer bombası patladı!

Transferin son günlerine yaklaşılırken Atiker Konyaspor'dan bomba bir hamle geldi. İddiaya göre yeşil-beyazlı ekip, sezonun flaş takımı Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'le anlaşmaya vardı. Süper Lig'in ilk yarısında 14 kez fileleri havalandıran Makedon oyuncuya yıllak 1 milyon Euro verileceği gelen bilgiler arasında.

