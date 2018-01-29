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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Eto'o'da anlaşma tamam! 2,5 yıllık imza...

    Eto'o'da anlaşma tamam! 2,5 yıllık imza...

    , Kamerunlu golcü 'o ile 2,5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı

    Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

    Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ve Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı renklerine bağlayan Atiker , 'dan ayrılacak olan 'o'yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor. Eto'o ile 5 milyon Euro'ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. (DHA)

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:59
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