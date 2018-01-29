Eto'o'da anlaşma tamam! 2,5 yıllık imza...
Konyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile 2,5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı
Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ve Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılacak olan Samuel Eto'o'yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor. Eto'o ile 5 milyon Euro'ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. (DHA)
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:59
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Toplam 6
Yorum
Gslı Kim sattı Terimmi sattı..Adamlar 4 aydır para alamıyor yarın bir kaçı idmana çıkmasa ne olacak..Bunlar yerlide değilki hadi aslanım densin
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 9
Yorum
xxx Ya hoca çık doğruları söyle niye yalan söylüyorsun gözümüzün içine bakarak..Çıkardığın kadroya bak oynadığın futbola bak..Taraftar bıkmıştır
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Dilmen'den Kocaman yorumu: İki Messi olsa...
Toplam 13
Yorum
hakan aykut hocaya messi ronalda neymar suares ver istemez adama stoper lazım bu futbollamı sampıyon olucakkkk hiç olmasın daha iyi
Eto'o'da anlaşma tamam! 2,5 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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