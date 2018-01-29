Eto'o'da anlaşma tamam! 2,5 yıllık imza...

Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.



Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ve Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılacak olan Samuel Eto'o'yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor. Eto'o ile 5 milyon Euro'ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. (DHA)

