Çene kemiği kırılan Yatabare'nin tedavisi sürüyor
Atiker Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta girdiği ikili mücadele çene kemiğinde parçalı kırık oluşan yeni transfer Yatabare'nin tedavisi sürüyor. 4 adet parçalı kırık oluşan Yatabare, sahalardan 2 ay uzak kalacak.
Atiker Konyaspor'un yeni transferi Yatabare, Gençerlerbirliği ile oynan maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı. Yapılan tetkiklerinde çene kemiğinde kırıklar oluşan Yatabare ameliyat oldu. Yatabare'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirten Kulüp doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü, ''Oyuncumuz Mustapha Yatabare'nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı. Ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi. Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek" dedi.
GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Yeşil-beyazlı ekip, forvet oyuncuları Traore ve Yatabare'den yoksun bir şekilde çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan Yatabare dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 7'ye 2 ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:03
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Şike anıtı tanıtılacak
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li Eger ts bursanin smpyn oldugu yil FByi engellemeseydi FB smpyn olacakti sonrasinda 2010-2011 ts smpynlugunu engellleyip FB smpyn oldu olay
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Belhanda Almanya yolcusu!
Toplam 13
Yorum
gs1905 patonu alın.
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Tosic'in menajerinden transfer sözleri
Toplam 2
Yorum
md Yalancı Rıza hoca.hani bjk nin hiçbir futbolcusunu istemiyoruz demişti.Bjk nin futbolcularını beğenmiyor havasında.İçinde kin yatıyor bunun
Çene kemiği kırılan Yatabare'nin tedavisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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