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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'dan açıklaması

    Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması

    Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, transferiyle ilgili ısrarcı olmadıklarını belirterek, "Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

    Baydar, yaptığı açıklamada, ara döneminde hata yapmak istemediklerini, ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

    Atiker Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile sürekli istişare içerisinde olduklarını ifade eden Baydar, "Hocamız, takıma dahil olur olmaz faydalı olabilecek hazır futbolcu istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Dolayısıyla konusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. En kısa sürede transferi tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:36
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