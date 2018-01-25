Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Demba Ba transferiyle ilgili ısrarcı olmadıklarını belirterek, "Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Baydar, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde hata yapmak istemediklerini, ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ile sürekli istişare içerisinde olduklarını ifade eden Baydar, "Hocamız, takıma dahil olur olmaz faydalı olabilecek hazır futbolcu istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Dolayısıyla Demba Ba konusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. En kısa sürede transferi tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:36
-
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 38
Yorum
eyp fenerbahçeyi yarıştan koparmamak için ellerinden geleni yapıyorlar .ali palabıyık o maçı ne yapıp edip fenere vercek
-
Dev derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 17
Yorum
PALABIYIK İN CÜNEYT AUT Trabzonda PALABIYIK endişesi hakem dediğin birine endişe birine güven vermeli. TFF de TS nin son 4 maçına hep palabıyıkı vermeli
-
Dev derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 17
Yorum
palabıyık in cüneyt aut G.Saray, Halil Umut Meler ile kaybetmiyor. FB 2 yıldır palabıyıkla hiç kaybetmedi BJK Hüseyinle kaybetmez senoyna tff sen oyna
Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.