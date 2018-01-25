Demba Ba'ya Süper Lig'den kanca

Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ile Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı takıma katan yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Shangai Shenhua takımında forma giyen Demba ba'yı da kulup transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ''Demba ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuyla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz'' dedi.