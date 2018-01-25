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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'ya Süper Lig'den kanca

    Demba Ba'ya Süper Lig'den kanca

    , 'ın eski yıldızı Senegalli 'yı renklerine bağlamaya çalışıyor.

    Ara döneminde 'dan Yatabare ile 'tan Orkan Çınar'ı takıma katan yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Shangai Shenhua takımında forma giyen 'yı da kulup transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ''Demba ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuyla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz'' dedi.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:00
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