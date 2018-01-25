Demba Ba'ya Süper Lig'den kanca
Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ın eski yıldızı Senegalli Demba Ba'yı renklerine bağlamaya çalışıyor.
Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ile Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı takıma katan yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Shangai Shenhua takımında forma giyen Demba ba'yı da kulup transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ''Demba ba ile ilgili transfer görüşmelerimiz sürüyor. Şu an kesin olarak sonuçlanmadı. Bunun dışında bir kaç oyuncuyla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz'' dedi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:00
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Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Toplam 3
Yorum
serr kendi takımının içinden a.albayrak açıkladı sen neyi yalanlıyorsun
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Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor
Toplam 1
Yorum
Taner39 Trabzonun gücü taraftarı çok doğru bir söz.Bu maçı ya Fenerbahçe kazanır.Yada Trabzonun büyük gücü taraftar sahaya iner.Maç yarıda kalır.
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Başkandan büyük neşter
Toplam 6
Yorum
rte ne yaarsan yap son çırpınışların.gs başkanı dursun özbek gibi düşeceksin.mayıs ayında sayın ali koç kesin başkan olacaktır.
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