Özdilek'ten G.Saray'a gözdağı
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Galatarasay ile şanslarının eşit olduğunu belirterek, "Galatasaray’ın ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Biz bu sene Atiker Konyaspor olarak üç kulvarda da oynamayı ciddi alışkanlık haline getiren bir takım konumundayız ve her hafta üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.
"Çok zor ve çetin geçecek bir ikinci yarı bizi bekliyor"
Takımın sezonun ikinci yarısında birbirinden zorlu maçlara çıkacağını ve bu yolda en önemli kozlarının taraftarları olduğuna dikkat çeken Özdilek, "Tabi ki bizim için çok kıymetli ve önemliler. Takımımızın itici gücüler. Çok zor ve çetin geçecek bir ikinci yarı bizi bekliyor. Konum itibariyle bulunduğumuz durumdan mutlu olmadığımız çok aşikar. Ama taraftarımız bizim için olmazsa olmazımız. Biz zaten içeride çok güçlü bir ekibiz. Onların desteğiyle çok daha güçlü konuma geliyoruz. Atiker Konyaspor ikinci yarıda yapılan Yatabare, Emrullah ve Orkan transferleriyle ve bünyemize katmak istediğimiz ve bu konuda yoğun bir çalışma yaptığımız bir oyuncu ile birlikte daha güçlü olacak. İlk devre özellikle üçüncü bölgede yaşadığımız sıkıntıları ikinci devrede yaşamak istemiyoruz. Buna uygun oyuncuları bünyemize katmaya çalışıyoruz. Atiker Konyaspor seyircisi ile birlikte içeride ve dışarıda çok güçlü bir takım durumunda. Bunu geçtiğimiz süreçlerde ortaya koydular. Onların aynı şekilde desteğine ikinci yarıda ciddi derecede ihtiyacımız var. Bu takımı desteklesinler, bu takıma inansınlar" ifadelerini kullandı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:20
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
KOMBİNELİ ıslık çalarsak küsermi kaçarmı istifamı eder çok sevgili hocanız syn ilhan ekşioğlu.
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
ıslıkçı başı bu ayKÜT gidene kadar devam ıslığa
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
ayşenur yönetim bu aykutun sevilmediğini sevilemiyeceğini neden anlamıyorsunuz.Bilet paramı haketmiyor anlasanıza
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