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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Özdilek memnun

    Özdilek memnun
    'un hocası , iyi mücadele edip sahadan puanla ayrıldıklarını, takımın gelecek adına ümit verdiğini söyledi. "1-2 pozisyon verdik ama saha dizilişimizde ve takım duruşumuzda çok örnek durduk" diyen Özdilek, "Takımımız taraftarıyla bütünleştinde ne kadar etkili olabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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