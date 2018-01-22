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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Orkan Çınar ilk yerli oldu

    Orkan Çınar ilk yerli oldu
    'un iki gün önce Beşiktaş'tan kiraladığı Orkan Çınar dün 72. dakikada oyuna girdi. Genç futbolcu 90+3. dakikada serbest vuruştan takımının beraberlik golünü attı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de frikikten fileleri sarsan ilk yerli futbolcu olmayı da başardı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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