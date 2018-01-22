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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ömer iş başında

    Ömer iş başında
    Türkiye Kupası'nda oynanan mücadelede Konya'nın golünü atıp takımına turu getiren Ömer Ali, dün yine görevini yaptı. Organize atakta topu sağdan getiren tecrübeli futbolcu, güzel bir pas çıkarıp Milosevic'e asist yaptı. 'a karşı iki maçta da skor üretti. Ömer "Kazanmak istedik ama son dakikada 1 puan da fena değil" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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