Orkan Konyaspor’da

Kupada yoluna doludizgin devam eden Konyaspor, kadrosunu Beşitaşlı Orkan Çınar'la güçlendirdi. Yeşilbeyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. "Burada elimden geleni yapacağım" diyen Orkan 17 numarayı giyecek.