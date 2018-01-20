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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Konya, Orkan’ı kiraladı

    Konya, Orkan’ı kiraladı
    , Orkan Çınar transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil-beyazlılar Teknik Direktör 'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 21 yaşındaki genç sağ kanat için 'la kiralık olarak anlaştı. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek Orkan Çınar'ın birkaç gün içinde Konya'ya gelerek resmi imzayı atacağı bildirildi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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