Konya, Orkan’ı kiraladı

Orkan Çınar Konya'da...



"Mehmet Hoca ile 16 yaşında ilk muhataplığımı yaşadım. O zaman Wolfsburg'daydım. Beni Antalya'ya istemişti, olmamıştı. Şimdi mutluyum onunla çalışacağım için." pic.twitter.com/fFYMOCgHKf