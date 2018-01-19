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    19 Ocak 2018, Cuma
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    ’da Orkan heyecanı

    Konyaspor’da Orkan heyecanı
    Konya'da Teknik Direktör , transferde müjdeyi verdi. Şifo Mehmet, ısrarla kadrosunda görmek istediği 'tan için, "Orkan'la ilgileniyoruz, bugün yarın belli olur. Onun haricinde bir de orta saha bakıyoruz. Orkan'ın katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ümit ederim ki anlaşma olur" bilgisini verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sakat olan Traore'nin ayağına takılan vidanın koptuğunu ve bir operasyon daha geçireceği için sezonu kapattığını bildirdi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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