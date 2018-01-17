Muhteşem Konya
Yeşil-beyazlı takım, 5. turdan katıldığı turnuvada Trabzonspor’u saf dışı bırakıp çeyrek finale yükseldi. Ligde umduğunu bulamayan Konyaspor, Avrupa’ya açılan kapıyı aralamaya başladı
GEÇEN sezonun Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Atiker Konyaspor bu sezon da iddiasını yine ortaya koydu. Turnuvaya 5. turdan dahil olan ve ilk olarak Batman Petrol'ü 2-0 ve 3-0'lık skorlarla geçen yeşil-beyazlı takım, dün de kendi sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Trabzonspor'u da kupa dışına iterek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Mevlana şehrinin takımı, Avrupa'ya açılan kapıyı biraz daha araladı. Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde beklentileri karşılayamayan Konyaspor böylece sezonun ikinci yarısı için moral bulurken, taraftarlarını da mutlu etti. Yeni transferleriyle ikinci yarıya başlayacak olan Konyaspor, kupanın iddialı takımlarından birini eleyip öz güvenini yükseltti.
'Golle başlamak isterdim'
Öte yandan takımın yeni transferlerinden Mustapha Yatabare de Konyaspor'la ilk maçına çıktı. Golcü oyuncu, güzel bir gece geçirdiklerini kaydedip "Belki kazanamadık ama turu geçen taraf olduk. Golle başlamayı çok isterdim. İkinci yarıda çıkışa geçeceğimizden eminim. İyi bir kadromuz var ve bugünkü gibi sahada iyi işler yaparsak kupayı kazanmamamız için bir neden yok" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki Fransız futbolcu, eski futbolcusu olduğu bordo-mavili takıml ilgili de "Trabzonspor'a karşı oynamak benim için her zaman mutluluk vericidir. Onlara ligde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.
Olumlu sinyal verdik
Konyaspor defansının tecrübeli ismi Ali Turan, zorlu bir depmasmandan istedikleri sonucu aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısı için olumlu sinyaller verdiklerini sözlerine ekledi.
Ömer Ali'den kupa siftahı
KONYA'ya tur atlatan golün sahibi Ömer Ali Şahiner, ayrıca bu sezon kupadaki ilk sayısını kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu 24. dakikada şık bir vuruş yaparak topu Esteban'ın üzerinden ağlara yolladı. Ömer Ali karşılaşma sonrası, bu sonucun kendileri için büyük moral olduğunu belirterek "Geçen sezonki başarımızı tekrarlama istiyoruz" diye konuştu.
Minikleri unutmadılar
Trabzonspor ile Konyasporlu oyuncular karşılaşma öncesi seremoniye öğrencilerle birlikte çıktı. Bu sırada miniklerin üşüdüğünü gören bazı bordo-mavili futbolcular üzerlerindeki yağmurlukları çıkararak, çocuklara giydirdi.
Tribünler dolmadı
Sezonun ilk yarısında sahasında son maçını 16 Aralık 2017'de Bursaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, tam bir ay sonra Konyaspor maçında taraftarına kavuştu. Ancak bordo-maviller tribünlerin tamamını doldurmazken, yine de önemli sayıda taraftar tribündeki yerini aldı.
Ayrıca az sayıda Konyaspor taraftarı da maçta takımlarına destek verdi.
'Golle başlamak isterdim'
Öte yandan takımın yeni transferlerinden Mustapha Yatabare de Konyaspor'la ilk maçına çıktı. Golcü oyuncu, güzel bir gece geçirdiklerini kaydedip "Belki kazanamadık ama turu geçen taraf olduk. Golle başlamayı çok isterdim. İkinci yarıda çıkışa geçeceğimizden eminim. İyi bir kadromuz var ve bugünkü gibi sahada iyi işler yaparsak kupayı kazanmamamız için bir neden yok" ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki Fransız futbolcu, eski futbolcusu olduğu bordo-mavili takıml ilgili de "Trabzonspor'a karşı oynamak benim için her zaman mutluluk vericidir. Onlara ligde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.
Olumlu sinyal verdik
Konyaspor defansının tecrübeli ismi Ali Turan, zorlu bir depmasmandan istedikleri sonucu aldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısı için olumlu sinyaller verdiklerini sözlerine ekledi.
Ömer Ali'den kupa siftahı
KONYA'ya tur atlatan golün sahibi Ömer Ali Şahiner, ayrıca bu sezon kupadaki ilk sayısını kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu 24. dakikada şık bir vuruş yaparak topu Esteban'ın üzerinden ağlara yolladı. Ömer Ali karşılaşma sonrası, bu sonucun kendileri için büyük moral olduğunu belirterek "Geçen sezonki başarımızı tekrarlama istiyoruz" diye konuştu.
Minikleri unutmadılar
Trabzonspor ile Konyasporlu oyuncular karşılaşma öncesi seremoniye öğrencilerle birlikte çıktı. Bu sırada miniklerin üşüdüğünü gören bazı bordo-mavili futbolcular üzerlerindeki yağmurlukları çıkararak, çocuklara giydirdi.
Tribünler dolmadı
Sezonun ilk yarısında sahasında son maçını 16 Aralık 2017'de Bursaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, tam bir ay sonra Konyaspor maçında taraftarına kavuştu. Ancak bordo-maviller tribünlerin tamamını doldurmazken, yine de önemli sayıda taraftar tribündeki yerini aldı.
Ayrıca az sayıda Konyaspor taraftarı da maçta takımlarına destek verdi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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