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    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Biz şampiyonuz

    Biz şampiyonuz

    : İlk maçı kazanmamızın artı yönlerini kullandık. Sonuçta buraya kupa şampiyonu olarak geldik

    Atiker Teknik Direktörü , erken buldukları golün işlerini rahatlattığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın çor zor geçeceğini biliyorduk. 1-0'lık avantaj bize yetmeyecekti, bunun da farkındaydık. İyi oynadık. Kalın çizgiyle çizelim. 1-0'ın avantajını doğru kullandık. İlk devre maçın başı itibariyle 30. dakikalara kadar doğu götürdük. 10 dakika baskı yemek doğaldır. Trabzonspor'dan bunu bekliyordum. İkinci yarı daha baskı uyguladılar seyirciyle birlikte. Çıktığımız kontrataklarda. Final paslarında net pozisyonlar yakaladık. Maçın başından sonun kadar müdahil oldum. İyi mücadele ettik. Geçen senin kupa şampiyonu olarak geldik'' dedi.

    ZORLU BİR MAÇ OLACAK
    Bu sezon Ziraat Türkiye Kupaso'nda yine gidebildikleri kadar gideceklerini vurgulayan Özdilek, "Artık lige odaklanacağız. Yine Trabzonspor ile başlıyoruz, kazanmak için elimizden geleni yaparak galip gelmek istiyoruz. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor" ifadesini kullandı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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