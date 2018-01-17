Biz şampiyonuz
Mehmet Özdilek: İlk maçı kazanmamızın artı yönlerini kullandık. Sonuçta buraya kupa şampiyonu olarak geldik
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, erken buldukları golün işlerini rahatlattığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın çor zor geçeceğini biliyorduk. 1-0'lık avantaj bize yetmeyecekti, bunun da farkındaydık. İyi oynadık. Kalın çizgiyle çizelim. 1-0'ın avantajını doğru kullandık. İlk devre maçın başı itibariyle 30. dakikalara kadar doğu götürdük. 10 dakika baskı yemek doğaldır. Trabzonspor'dan bunu bekliyordum. İkinci yarı daha baskı uyguladılar seyirciyle birlikte. Çıktığımız kontrataklarda. Final paslarında net pozisyonlar yakaladık. Maçın başından sonun kadar müdahil oldum. İyi mücadele ettik. Geçen senin kupa şampiyonu olarak geldik'' dedi.
ZORLU BİR MAÇ OLACAK
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupaso'nda yine gidebildikleri kadar gideceklerini vurgulayan Özdilek, "Artık lige odaklanacağız. Yine Trabzonspor ile başlıyoruz, kazanmak için elimizden geleni yaparak galip gelmek istiyoruz. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor" ifadesini kullandı.
ZORLU BİR MAÇ OLACAK
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupaso'nda yine gidebildikleri kadar gideceklerini vurgulayan Özdilek, "Artık lige odaklanacağız. Yine Trabzonspor ile başlıyoruz, kazanmak için elimizden geleni yaparak galip gelmek istiyoruz. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor" ifadesini kullandı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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