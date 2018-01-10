”Bu konumdan yükselmeliyiz”
Devre arası çalışmalarına Antalya’da devam eden Konyaspor’da Ferhat Öztorun, ligdeki bu konumdan yükselmelerini gerektiğini belirterek, “Bulunduğumuz konumdan memnun değiliz ve bir an önce bu konumdan ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.
"OYNADIKÇA BÜTÜN HER ŞEY YERİNE OTURUYOR"
Futbolcunun oynaması gerektiğini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Çünkü oynadıkça bütün her şey yerine oturuyor. Uzun süre oynamayıp bir anda oynamak çok zor bir şey. Ne kadar sıkı çalışırsan çalış maç kondisyonu ayrı bir şey. Bu sene 13 maçta ligde oynadım. UEFA ve diğer maçlarla birlikte 20 müsabakaya çıktım. Geçen sene tüm sezonda 16 maçta oynadım. Şuanda ilk yarı 20 müsabaka oldu. Elimden geldiğince beslenip uykuma dikkat ediyorum. Bu şekilde de devam etmeyi planlıyoru" şeklinde konuştu.
"KONYASPOR ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ"
Konyaspor'un geçen sene en iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Ferhat Öztorun, "Fakat bu sene UEFA ile birlikte hareket ettik ama gruptan çıkamadık. Marsilya maçında son saniye golü yemeseydik gruptan çıkıyorduk. Türk takımlarının Avrupa'da puan alması çok önemli" diye belirtti.
"FUTBOLDA DÜN DİYE BİR ŞEY YOK"
Futbolda hiçbir zaman dün diye bir şey olmadığımı belirten Öztorun, "Her zaman üstüne koymak zorundasınız oynamaya devam edebilmek için. Yükselebildiğim yere kadar yükselip elimden geldiğince mücadele edeceğim. İlk hedefimiz bulunduğumuz yerden yukarı çıkmak" dedi.
"YATABARE TRANSFERİ HAYIRLI OLSUN"
Yatabare transferinin herkes için hayırlı olmasını isteyen tecrübeli oyuncu, "Gol yollarında biraz sıkıntı çekiyorduk. İlk yarıdaki durumuzun sebebi bu. Üçüncü bölgeye kadar iyi şekilde oynayıp sonuç elde edemiyorduk. Umarım takımımıza iyi katkı sağlar. Hepimiz iyi bir performans sergileyip üçüncü bölgede sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU KONUMDAN ÇIKMALIYIZ"
İlk planlarının ligdeki konumlarından yukarı çıkmak olduğunu dile getiren Ferhat Öztorun, "Kaçıncı bitirebileceğimizi tahmin edemiyorum. Şampiyonluk yarışında zorlu mücadele var. Son saniyeye kadar sürecek gibi. Ama Başakşehir şampiyon olabilir ve bu sene çok iyi gidiyorlar. Zaten oturmuş bir sistemleri var ve üzerine koyarak devam ediyorlar. Bu senenin en büyük adaylarından biri" dedi.
Trabzon maçı hakkında konuşan Öztorun sözlerini şöyle tamamladı:
"Trabzon'da kendilerini zor bir maç bekliyor. Skor avantajımızı kullanmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:45
-
Para yoksa almayın
Toplam 2
Yorum
keşiş bir gün önce aykut hoca konuştu hiç bir siyasiden bahsettimi bu çok tehlikeli ya ama haklı 6 puan geride bi şey yapmak lazım
-
Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu
Toplam 13
Yorum
göz gs yi satıp giden adam,lobileri sayesinde şimdi kurtarıcı oldu,yazıklar olsun.
-
Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 4
Yorum
adalet Sen kim genç oyuncu kim.Sen önce oyun anlamında kendini yetiştir.
”Bu konumdan yükselmeliyiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.