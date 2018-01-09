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    09 Ocak 2018, Salı
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    Özdilek duyurdu: Yatabare tamam

    Özdilek duyurdu: Yatabare tamam
    Konyaspor'da transfer müjdesi teknik direktör Mehmet Özdilek'ten geldi ve Karabükspor'un golcüsü Yatabare'nin transferinde sona yaklaşıldığını ifade etti. "Mustapha Yatabare ile büyük olasılıkla anlaştık ama Türkiye'de imzalar atılmadan belli olmaz" açıklamasını yapan Özdilek, takviyelerin devam edeceğini de şöyle bildirdi: "Bir forvet, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha düşünüyoruz. Ön tarafta verimli olamayan arkadaşlarla yolları ayırmaya karar verdik.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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