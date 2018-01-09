Özdilek duyurdu: Yatabare tamam
Konyaspor'da transfer müjdesi teknik direktör Mehmet Özdilek'ten geldi ve Karabükspor'un golcüsü Yatabare'nin transferinde sona yaklaşıldığını ifade etti. "Mustapha Yatabare ile büyük olasılıkla anlaştık ama Türkiye'de imzalar atılmadan belli olmaz" açıklamasını yapan Özdilek, takviyelerin devam edeceğini de şöyle bildirdi: "Bir forvet, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha düşünüyoruz. Ön tarafta verimli olamayan arkadaşlarla yolları ayırmaya karar verdik.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Özdilek duyurdu: Yatabare tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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